4 MARZO Mancano due giorni alla presentazione ufficiale della nuova Fiat 500e, l’auto che potrebbe segnare, per il Marchio torinese, un vero e proprio punto di svolta. Era indiscutibilmente uno dei modelli più attesi di Ginevra 2020, ma ora, dopo lo stop della kermesse elvetica causa Coronavirus, è il momento di fare il punto di come potrebbe essere la versione definitiva della citycar a batterie del Lingotto, che dovrebbe debuttare anche in versione 500e cabrio.

DESIGN RINNOVATO Stando agli ultimi pettegolezzi, le novità all'esterno dovrebbero concentrarsi sulla griglia anteriore completamente chiusa, luci anteriori a LED con sopraccigli superiori smussati, cerchi in lega dal design inedito e nuovo logo 500 in bella mostra sulla calandra. Questi potrebbero essere alcuni dei tratti distintivi della piccola compatta EV. Le novità non mancheranno neppure all'interno: la plancia dovrebbe essere stata ridisegnata da zero, così come il cruscotto, che potrebbe finalmente essere completamente digitale; inedito il possibile volante a due razze. Stile raffinato e minimalista, insomma: se le notizie dovessero essere confermate, al centro della console potrebbe comparire un ampio display touch. Infine, al posto della leva cambio, come su molte altre vetture elettriche, dovrebbe comparire una piccola penisola con i tasti per comandare la dinamica di marcia.

SOTTO LE VESTI Non dovremmo stupirci se la meccanica di nuova Fiat 500e venisse mutuata della sorella americana, presente sul mercato USA dal 2013. La 500e a stelle e strisce dispone infatti di un pacco batterie con una capacità energetica di 24 kWh, che alimenta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti in grado di sviluppare una potenza di 111 CV e una coppia di 200 Nm. Con questa architettura l’auto è in grado di percorrere fino 130 km e la ricarica completa da Wallbox richiede circa 4 ore. Se si utilizza la presa domestica, per il “pieno” di elettroni ci vogliono invece 24 ore. Nuova Fiat 500e dovrebbe arrivare in Italia per l’inizio della prossima estate. Ancora nessuna notizia invece sul fronte dei prezzi.