SMART A GINEVRA 2020 Al Salone di Ginevra 2020 c'è anche la piccola Smart, oggi disponibile esclusivamente in versione full electric. Sullo stand le versioni rinnovate, con interventi estetici e digitali, di Fortwo, Fortwo cabrio e Forfour. I prezzi partono da 25.000 euro per la fortwo, 25.649 per la versione a quattro posti forfour, per arrivare a 28.394 con la Smart EQ fortwo cabrio.

QUATTRO ALLESTIMENTI La nuova generazione di Smart in mostra a Ginevra 2020 guadagna le linee pure, passion, pulse e prime. La linea Pure offre di serie l’Active Brake Assist, il Cool & Sound, la radio digitale, orologio e contagiri, box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, cerchi in lega da 15 pollici. La linea Passion permette scegliere tra di due varianti di interni (black/black o black/blue), e aggiunge alla dotazione di serie il volante sportivo multifunzione in pelle, cerchi in lega bicolore e il modulo ready to package, la ''black box'' per la nuova generazione di servizi ''ready to''. La linea Pulse porta in dote pedaliera sportiva in acciaio e cerchi in lega bicolore da 16 pollici. La linea Prime offre di serie interni in pelle, sedili riscaldabili, cerchi in lega da 16 pollici a 8 razze e predisposizione per l’alloggiamento dell’iPad nel caso della Smart ForFour.

PACCHETTI DEDICATI Ognuna di queste linee è arricchita da un pacchetto dedicato: per la linea Pure c'è il pacchetto Comfort, che offre l’opportunità di regolare in altezza sedile e volante, mentre l'Advanced Package con Smart Media System e Android Auto, più il comodo bracciolo centrale si aggiunge alla linea Passion. Il Premium Package, pensato per la linea Pulse, ha tetto panorama, frangivento, telecamera posteriore e rete portaoggetti, mentre l'Exclusive Package della linea Prime ha fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico.