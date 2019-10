Autore:

Dario Paolo Botta

INCONFONDIBILMENTE SMART Sono state presentate al Salone di Francoforte 2019, oggi arrivano finalmente in Italia, di chi parlo? Di Smart Fortwo EQ e Smart Forfour EQ, due modelli che segnano la storica conversione del Marchio alla trazione elettrica a batterie. Addio dunque al motore termico, la nuova city car sarà disponibile solo ed esclusivamente in versione full-electric.

COSA CAMBIA? Con il passaggio alle batterie fa capolino sul frontale la nuova firma luminosa a LED. Lo stile non cambia molto, gli sbalzi anteriori e posteriori restano infatti molto contenuti. Dal cofano scompare il logo Smart e debutta una calandra innovativa che integra una grande griglia a nido d’ape, pensata appositamente per raffreddare il pacco batterie. Gli Interni sono stati riprogettati, debutta il nuovo infotainment con display touch da 8”. In prossimità della console centrale spicca poi un ampio vano per riporre oggetti di uso quotidiano. La nuova Smart EQ è equipaggiata con un segnalatore acustico, per avvisare ciclisti e pedoni. 4 gli allestimenti disponibili sulle due nuove citycar elettrice: Pure, Passion, Pulse e per finire la top di gamma Prime.

LA TECNICA Il motore di Smart EQ eroga 82 CV di potenza e 160 Nm di coppia massima, buoni per coprire lo scatto da 0 a 60 km/h in 4,8 secondi. Il pacco batterie ha una capacità energetica di 17,6 kWh, il che vuol dire che dalla presa domestica la ricarica completa richiede all'incirca 6 ore. L’autonomia dichiarata è invece di 160 km. Con un piccolo sovrapprezzo si può avere un caricatore rapido Wallbox da 22 kW (3,7 kW di serie) che permettere di ripristinare l'80% della batteria in circa 40 minuti. Da alcuni mesi è poi attiva l’offerta Ready to park Ready to charge, che permette di parcheggiare e ricaricare l’auto tramite una comoda app smartphone, sfruttando la rete di ricarica convenzionata con Smart ed ENEL. Nessuna notizia per quanto riguarda i prezzi, che dovrebbero essere rivelati entro novembre 2019.