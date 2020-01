IN MONDOVISIONE La nuova 911 GT3 è già stata svelata da Porsche… quasi inavvertitamente, con un fotogramma che la mostra senza svelare troppi dettagli. La Casa di Stoccarda, nei giorni scorsi, ha infatti pubblicato la versione estesa dello spot pubblicitario che qui pubblichiamo e che verrà trasmesso il prossimo 2 febbraio negli Stati Uniti, in occasione della 54esima edizione del Super Bowl. Sportivamente parlando, il Super Bowl è uno degli eventi più importanti dell’anno, e Porsche è tornata a presenziare in questo grande evento per la prima volta dal 1997. Nel farlo, si è voluto fare le cose in grande: una Taycan Turbo S che viene inseguita da modelli come la GT2 RS, la 918 Spyder, la 930 turbo 2.7 del 1975 e addirittura l’intramontabile 917 con livrea Gulf.

SORPRESA! I più attenti noteranno che, al secondo 0:44 del video, si vede chiaramente, tra le auto esposte al Museo di Stoccarda, una 911 azzurra che ha tutta l’aria di essere la nuova Porsche 911 GT3. A giudicare dalla fanaleria posteriore si tratta - senza dubbio - di una 992 ma, in questo caso, adornata da un vistoso alettone, da cerchi dal design sportivo e da uno splitter anteriore dall’aria decisamente corsaiola. Insomma, tutto quello che ci si aspetta da una GT3. Chiaramente non può trattarsi di una svista da parte di Porsche, quindi delle due l'una: o siamo noi a prendere un abbaglio oppure si tratta di un easter egg voluto dalla Casa tedesca.

QUANDO ARRIVERÀ? Questa comparsa nello spot del Super Bowl fa presumere che la nuova Porsche 911 GT3 verrà svelata molto presto, forse anche prima del Salone di Ginevra 2020. Tecnicamente parlando, non ci sono ancora notizie certe, ma è molto probabile che la più sportiva delle 992 verrà equipaggiata con una versione aggiornata del boxer da 4.0 litri aspirato della Speedster, capace di arrivare fino a 550 CV e 500 Nm di coppia. Oltre al cambio PDK a 8 rapporti, non è ancora noto se troverà spazio il cambio manuale a sette rapporti dedicato ai puristi della guida. Dopo averla vista girare indisturbata al Nürburgring quest'estate, non ci resta dunque che attendere, con ancora più ansia, la presentazione ufficiale.