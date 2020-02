UNA POLTRONA PER DUE Correva l'anno 1930, quando dalla fabbrica di Crewe usciva l'ultimo esemplare Bentley a due soli posti. Di acqua sotto i ponti ne è passata, eppure ancora oggi Bentley è una Casa viva e vegeta, e al Salone di Ginevra 2020 ricuce il filo e toglie i veli a Muliner Bacalar, un'auto per intenditori, e soprattutto per intenditori facoltosi. Due posti secchi, un abitacolo avvolgente dentro il quale tuttavia trova ospitalità pure una coppia di valigie da viaggio, oppurtamente rifinite per abbinarsi ai materiali interni, tutti quanti provenienti da fonti sostenibili. Costruita meticolosamente a mano da Bentley Mulliner, carrozzeria britannica che si fregia del titolo di più antica in assoluto, la Bacalar è l'espressione di vettura Gran turismo nella sua accezione più sensuale. Appuntamento a martedì 3 marzo, il giorno individuato per la world premiere. Nel frattempo, ci gustiamo il video teaser (vedi gallery).