MADE IN CUPRA Il primo modello nativo di Cupra porta il nome di Formentor, nome iconico che si riferisca al promontorio più suggestivo e selvaggio di Maiorca, nelle Baleari. In attesa della presentazione ufficiale di domani, la Casa spagnola ha rilasciato le prime immagine del suo nuovo SUV coupé performante. L’auto è la prima ad essere pensata, sviluppata e realizzata interamente da Cupra, una novità che dimostra l’impegno e la volontà del Brand di imporsi in un segmento ben presidiato.

FORME SCOLPITE A livello estetico viene confermato quanto visto sul concept durante il corso del Salone di Ginevra 2019. Fianchi torniti e linee scolpite, sottolineano lo spirito dinamico e performante di questo SUV sportivo coupé lungo 4 metri e 45 centimetri. Le linee originali e distintive sposano un frontale aggressivo e sportiveggiante che integra fari full-LED e una griglia esagonale, al centro della quale campeggia il logo Cupra color rame. Il posteriore è contraddistinto da un profilo rastremato, che picchia verso il fondo e culmina con uno spoiler ben marcato. Come su altri modelli del Gruppo si nota la firma luminosa LED coast to coast, che corre da parte a parte. Nella parte inferiore poi, il grande diffusore e i quattro terminali di scarico sdoppiati. I cerchi sono da 19 pollici mentre l’impianto frenante è firmato Brembo.

POTENZA BRUTA A spingere nuova Cupra Formentor due diverse motorizzazioni. La più potente si basa sul 2.0 litri benzina TSI 4Drive da 310 CV e 400 Nm di coppia massima, la seconda variante dispone invece di una propulsione plug-in hybrid, sviluppata a partire dal benzina 1.4 TSI da 150 CV abbinato a un’unita motrice elettrica capace di 115 CV. L’output complessivo di questa versione tocca i 245 CV e sviluppa una coppia massima di 400 Nm. Il motore elettrico è alimentato invece da un pacco batterie con una capacità energetica di 13 kWh. Cupra Formentor plug-in hybrid può percorrere fino a 50 km in modalità completamente elettrica. Entrambi i modelli dispongono del cambio automatico doppia frizione DSG con sistema Shift-by-wire.

CORSAIOLA In attesa di scoprire le performance di Cupra Formentor è importante ribadire che l’auto dispone di tutti i sistemi della guida autonoma di secondo livello. All’interno come all’esterno si apprezza l’anima corsaiola e sportiveggiante di questa spagnola pepata. Il volante sportivo a tre razze, con tanto di tasto di accensione e bottone per la modalità “Cupra”, si abbina a rivestimenti curati e rifiniti con materiali premium. Al centro della console svetta il display touch da 12”, la plancia infine è impreziosita da dettagli color rame e alluminio. Ampia l’offerta cromatica di nuova Formentor, disponibile nelle varianti: Urban Silver, Midnight Black, Magnetic Tech, Candy White, alle quali si aggiungono le tre colorazioni speciali Graphene Grey, Dark Camouflage, Desire Red e le opache Petrol Blue Matt e Magnetic Tech Matt. Le prime consegne di Cupra Formentor sono previste per la fine del 2020, nessuna notizia invece per quanto riguarda i prezzi.