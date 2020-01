CLASSE E 2020 Mercedes si prepara a sfidare BMW Serie 5 e Audi A6 con la versione rivisitata della Classe E. Il facelift, che si prepara a debuttare al prossimo Salone di Ginevra 2020, porterà in dote interni completamente rinnovati e sette nuovi motori ibridi ed elettrici. Ecco i primi dettagli e le immagini ufficiali della nuova Mercedes Classe E 2020.

NUOVO LOOK? A giudicare dalle immagini, sembrerebbe che i cambiamenti maggiori apportati alla Mercedes non siano visibili a un primo sguardo. Con il facelift, infatti, il look della Classe E cambia solo in alcuni dettagli, senza snaturarsi. Sono nuovi i fari e le luci di coda, così anche la griglia del radiatore, che è stata aggiornata, e i paraurti -anteriore e posteriore- che sembrano essere stati leggermente modificati.

GLI INTERNI E GLI ADAS Più sostanziosi, invece, sono i cambiamenti che il restyling ha portato in dote agli interni della Mercedes Classe E 2020. Secondo le indicazioni rilasciate proprio dalla Casa, dalla posizione di guida si potrà ammirare un nuovo volante multifunzione con comandi touch-pad e il più recente sistema di infotainment MBUX a doppio schermo da 10,25 pollici del marchio con controllo vocale. Oltre a un nuovo indicatore di qualità dell'aria, la Classe E riceverà una serie di nuovi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il monitoraggio attivo del punto cieco, la frenata attiva d'emergenza, una telecamera di parcheggio a 360 gradi e un sistema di controllo automatico della velocità. Anche il famoso comando vocale ''Hey Mercedes'' sbarca sulla Classe E nel 2020.

NUOVI MOTORI Come era prevedibile, in risposta ai sempre più severi regolamenti sulle emissioni WLTP, Mercedes Classe E con il facelift aggiungerà a listino alcune opzioni più ''green''. Sette, fa sapere Mercedes. Tanti saranno i nuovi modelli elettrificati mentre le opzioni ibride plug-in E 300 e ed E 300 de continueranno per tutto l'aggiornamento. Al top di gamma si troveranno uno o due motori AMG, un 6 cil. in linea oppure un V8, entrambi più potenti che in passato. Il 6 cilindri potrebbe anche arrivare in versione mild hybrid.

QUANDO ARRIVA Il facelift al debutto a Ginevra 2020 sarà in vendita in estate, con le prime consegne previste in autunno. A dividere il palco con nuova Classe E berlina, anche le versioni aggiornate Coupé e Cabrio. La variante più sportiva AMG 63 è attesa per le prime consegne in inverno.