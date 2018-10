Autore:

Lorenzo Centenari

SIA IBRIDA, SIA DIESEL Di abbandonare il diesel, a Stoccarda non ci pensano nemmeno. Tanto da uscire, da qui a un annetto scarso, con addirittura due modelli a propulsione ibrida a gasolio. Verso metà 2019 il pubblico farà conoscenza sia con la nuova generazione di Mercedes Classe E ibrida, sia con la sorellina Classe C, a sua volta destinataria di una versione a duplice alimentazione. E se Mercedes E 300 e si avvarrà di un hybrid powertrain di stampo classico (benzina-elettrico), ancorché innovativo nei dettagli, nuove E 300 de e C 300 de sposeranno la nicchia dell'ibrido diesel.

CLASSE C PHEV Espressione della futura gamma EQ Power, sottospecie a sua volta della divisione EQ dedicata ai veicoli a basse emissioni, nuova Mercedes C 300 de (sia berlina, sia SW) sarà spinta dalla combinazione di un 2 litri 4 cilindri diesel da 194 cv e un motore elettrico da 90 kW, potenza di sistema di 306 cv, coppia massima di 700 Nm. Autonomia in modalità zero emissioni di 57 km, ricarica batterie dal 10 al 100% in circa 90 minuti con caricatore da 7,4 kW raffreddato ad acqua integrato nella vettura e collegato a Wallbox Mercedes. Prestazioni da auto sportiva: anche grazie alla rapidità dell'automatico a 9 rapporti 9G-Tronic, nuova Classe C diesel hybrid brucerà lo 0-100 km/h in 5,6 secondi.

CLASSE E PHEV Performance assai simili anche per nuova Mercedes E 300 de: stesso identico schema della collega Classe C, una percorrenza in elettrico appena inferiore (54 km) dovuta al peso maggiore. Classe E verrà dunque proposta anche in formato plug-in hybrid a benzina (E 300 e): al 2 litri turbo da 211 cv viene associato lo stesso propulsore elettrico delle edizioni diesel, l'output combinato ammonta così a 320 cv. Autonomia a motore spento? 50 km. Con la funzione Eco di suggerimento alla guida risparmiosa, pareggiare il dato teorico non dovrebbe essere troppo difficile.