Autore:

Lorenzo Centenari

SOCIAL GAMES Appuntamento a Stoccolma martedì 4 settembre, le coordinate spaziotemporali della premiere mondiale di Mercedes EQC, primo Suv elettrico con una Stella a Tre Punte sul cofano. Per ravvivare l'attesa, Mercedes gioca a nascondino e sfrutta i social network come esca per attirare i curiosi. La bacheca ufficiale Facebook e l'album Instagram ospitano da ieri un videclip che della EQC racconta tutto e niente.

VEDO, NON VEDO Dal solo video teaser pubblicato sui social, di nuova Mercedes EQC non facciamo conoscenza con nessun dettaglio supplementare, se non con la striscia di LED che illuminano il frontale da una parte all'altra, sovrastando la griglia centrale e terminando con una sorta di uncino. Ma col primissimo crossover a zero emissioni di Stoccarda abbiamo in realtà già familiarizzato nel corso dell'estate. Clicca qui per le foto e i video dei test di resistenza.

SUSPENCE Ancora qualche giorno e saremo dunque in grado di fornirvi tutte le specifiche tecniche del capostipite della famiglia EQ, il sub-brand col quale Mercedes, negli anni a venire, individuerà i propri modelli alimentati a corrente elettrica. Lecito aspettarsi una potenza di sistema di circa 400 cv, un'autonomia di percorrenza tra i 400 e i 450 km, un prezzo infine nell'ordine dei 60.000 euro. Stay tuned.