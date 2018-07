Autore:

Marco Congiu

A TUTTA POTENZA Si avvicina la presentazione della nuova Mercedes EQ C. Lo Sport Utility di Stoccarda, che avevamo già spiato in questa occasione, è stato avvistato dai nostri immancabili fotografi nella Death Valley. La EQ C, che avevamo già ammirato in veste di Concept, segue la nuova Smart EQ, primo modello della divisione elettrica del Gruppo Daimler presentato in occasione del Salone di Ginevra 2018.

SPECIFICHE TECNICHE La Mercedes EQ C sarà realizzata sulla piattaforma EVA a sua volta una variante della nota MRA che già equipaggia Classe C, Classe E ed S, ovviamente con opportune modifiche a seconda del modello. La EQ C dovrebbe equipaggiare un motore da 300 kW montato al posteriore, o in alternativa anche una versione dual engine con un altro powertrain anteriore da 90 o 150 kW.

LEADER Tesla, anche a fronte di una gamma unicamente elettrica, fa la parte del leone nel mercato delle auto elettriche. Lo scopo dichiarato di Mercedes-Benz è di superare nelle vendite la casa di Elon Musk. Il prezzo di partenza della EQ C dovrebbe aggirarsi attorno ai 110.000 euro.