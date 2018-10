Autore:

Lorenzo Centenari

L'AMMIRAGLIA DA L'ESEMPIO Una signora di gran classe, che i propri soldi li spende con saggezza. Abiti di lusso, ma anche uno stile di vita sano e una dieta rispettosa della natura. Mercedes Classe S si converte al pensiero ibrido: nuova S 560 e come espressione della tecnologia di terza generazione sviluppata nei laboratori di Stoccarda. Una filosofia che a sua volta declina in chiave plug-in hybrid la corrente EQ, divisione Mercedes impegnata nella progettazione della mobilità futura. Non siamo che all'inizio di una nuova era.

IN MODALITÀ SILENZIOSA Nuova Mercedes S 560 e interpreta la soluzione ibrida ricaricabile associando a un 3 litri V6 biturbo benzina da 367 cv e 500 Nm un motore elettrico da 90 kW e 440 Nm, completando inoltre il powertrain con il cambio automatico 9-G Tronic. La potenza di sistema ammonta così a 467 cv, la coppia motrice a 700 Nm. Rispetto all'edizione di Classe S ibrida precedente, le nuove batterie agli ioni di litio da 13,5 kWh restituiscono circa il 50% di energia in più: ora l'autonomia in modalità elettrica raggiunge quota 50 km.

RISPARMIA LE ENERGIE Grazie a un caricatore di bordo raffreddato ad acqua dalla potenza di 7,4 kW, la batteria stessa può essere ricaricata dal 10 al 100% in circa un'ora e mezzo (tramite apposita Wallbox). Tempi di rigenerazione di circa 5 ore collegando invece il sistema a una presa di corrente domestica. Consumi combinati assai contenuti, 2,6 l/100 km e 59 g/km di CO2 alla voce emissioni. Avrà anche il pollice verde, tuttavia nuova Classe S plug-in hybrid non rinuncia a un po' di attività sportiva: 0-100 km/h in 5 secondi netti, velocità massima autolimitata a 250 km/h.

HIGH TECH HYBRID Eccezionale l'equipaggiamento tecnologico, dalla funzione Eco Assist che incrocia condizioni del traffico, dati Gps e flusso informazioni dei sensori di bordo per consigliare al guidatore quando rilasciare l'acceleratore e attivare la modalità “veleggio” (indicati sul display le motivazioni stesse legate al calcolo, come l'approssimarsi di una rotatoria, una discesa, etc), alla pre-climatizzazione dell'abitacolo anche da remoto tramite l'app Mercedes me. Prezzi di Mercedes S 560 e a partire da 96.000 euro, ordini già aperti anche in Italia.