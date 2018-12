Autore:

Luca Cereda

FUTURO PROSSIMO L'ultima generazione della Mercedes Classe E è stata insignita di un compito importante: ha mostrato al mondo lo stato dell'arte delle tecnologie della Stella, soprattutto in materia di guida semi-autonoma. Motivo in più per seguire da vicino l'aggiornamento di metà carriera previsto per l'anno prossimo, ora che incominciano a fioccare le spy della Mercedes Classe E 2019. E dopo le anteprime che vi abbiamo già fornito su Mercedes Classe E SW, Coupé e All Terrain, stavolta tocca alla Classe E berlina, paparazzata sulle nevi della Lapponia.

UNDERSTATEMENT Cosa cambia? Apparentemente le modifiche estetiche principali si concentreranno sul frontale, che dovrebbe ricevere fari più piccoli – sempre con una firma a LED che rende lo sguardo di questa berlina vagamente accigliato - e una nuova griglia: ancora a listelli orizzontali, ma più fitti. Dietro, invece, potremmo trovare luci di coda diverse da quelle odierne, mentre non è detto che la nuova Mercedes Classe E 2019 rinunci ai tanto criticati scarichi finti. Lo scopriremo quando cadranno le camuffature.

E DENTRO? Più in generale, il look della Classe E si allineerà ai canoni dell'ultima CLS. E c'è molta curiosità intorno all'evoluzione degli interni, visti i cambiamenti in programma sulla Classe S, spiata con una strumentazione in stile tablet e una consolle centrale coperta che suggerisce la presenza di un grande pannello per l'infotainment in stile Tesla.

MOTORI E PREZZI Quanto ai motori, infine, non dovrebbero esserci sorprese. Assisteremo probabilmente a un ritocco di potenze della gamma attuale, che spazia dai 150 cv della E 200d per arrivare ai 340 della E 400d. Comprese nel bouquet ci saranno versioni ibride e mild hybrid. Il prezzo rimarrà presumibilmente simile a quello della versione pre-restyling al momento del lancio. Oggi la Classe E berlina parte da circa 49.000 euro chiavi in mano.