PRESENTA MARK WEBBER Uno show nello show: avrebbe dovuto presentarsi al Salone di Ginevra, ma come sappiamo la kermesse elvetica è stata annullata a causa del Coronavirus. Ma niente paura: il programma non cambia e da Stoccarda confermano il debutto. Sarà l'ex pilota di F1 Mark Webber a togliere i veli alla nuova Porsche 911 Turbo S 2020. La conferenza stampa viene trasmessa in diretta video il 3 marzo alle ore 10:10 (CET) e il live streaming in lingua inglese, tedesca lo trovate nel riquadro qui sotto.

PERFORMANCE Più larga di 20 mm rispetto alla precedente generazione 991 ed equipaggiata di pneumatici di misura mista all'avantreno (20 pollici) e al retrotreno (21 pollici), dalla nuova Porsche 911 Turbo serie 992 (Coupé e Cabriolet) ci si aspettano prestazioni maiuscole. Detto, fatto: 600 cv e 700 Nm sono i dati attesi per il modello standard. Nella più potente versione Turbo S, che si pone al vertice del listino Porsche 911, il motore sei cilindri boxer biturbo da 3.0 litri dovrebbe sviluppare qualcosa come 650 cv e 800 Nm di coppia.

LA BASE COMUNE In comune, nuova 911 Turbo e Turbo S avranno trazione integrale con Porsche Traction Management (PTM), ruote posteriori sterzanti, per ottimizzare maneggevolezza e stabilità alle varie andature, e cambio automatico PDK doppia frizione a 8 rapporti. L'impianto frenante sfrutta componentistica in comune con Panamera Turbo S E-Hybrid e Taycan Turbo S. Detto in breve dei probabili dati ufficiali, non perdetevi la diretta video!