MERCEDES GINEVRA 2020 Mercedes conferma la sua presenza al prossimo Salone di Ginevra (5-15 marzo 2020). L'occasione vedrà il debutto della nuova Classe E, presente anche nella variante AMG e del nuovo GLA, passando per tre prime mondiali AMG. Si ampliano anche le offerte plug-in hybrid della Stella, con nuovi modelli della famiglia delle compatte.

CLASSE E 2020 Versione rivisitata della Classe E, Mercedes Classe E facelift si prepara a debuttare a ginevra portando in dote interni completamente rinnovati e sette nuovi motori ibridi ed elettrici. Pochi gli aggiustamenti di stile: sono nuovi i fari e le luci di coda, così anche la griglia del radiatore, che è stata aggiornata, e i paraurti -anteriore e posteriore- che sembrano essere stati leggermente modificati. Più importanti, invece, i cambiamenti all'interno di nuova Classe E. A partire dal nuovo volante multifunzione con comandi touch-pad e il più recente sistema di infotainment MBUX a doppio schermo da 10,25 pollici del marchio con controllo vocale. Con il restyling arrivano anche nuovi sistemi di assistenza alla guida e l'ormai famoso comando vocale ''Hey Mercedes''.

NUOVO GLA Ottavo modello della gamma, debutta a Ginevra 2020 la nuova Mercedes GLA. Punto di accesso della famiglia di SUV compatti della Stella, rispetto al suo predecessore, nuovo GLA ha un design più aggressivo e cresce in altezza di oltre 10 centimetri, toccando i 1.611 millimetri. Nonostante il nuovo modello abbia perso un centimetro e mezzo in lunghezza, all’interno c’è più spazio per le gambe sui sedili posteriori. La vocazione offroad è sottolineata dal frontale verticale, dagli sbalzi corti -davanti e dietro- e dai cladding protettivi su tutti i lati. In più, per i modelli 4MATIC, c’è di serie il pacchetto Offroad, che porta in dote un programma di marcia in più, un aiuto durante le discese, un'animazione Offroad nel display multimediale e fari Multibeam LED con speciale illuminazione per la guida in fuoristrada. Cinque le versioni disponibili in Italia, Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium, con un listino prezzi che parte da da 38.270 euro, per GLA 200 d Automatic in allestimento Executive.

VISION AVTR Dopo aver fatto la sua prima apparizione mondiale al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Mercedes Avtr torna a Ginevra 2020. La concept car ispirata al film di James Cameron Avatar incarna la visione sulla mobilità futura del marchio della Stella, offrendo un'interazione completamente nuova tra uomo, macchina e natura. Il design è tutto curve, con piccole appendici aerodinamiche sul tetto chiamate “flap bionici”, che integrano pannelli solari che alimentano il computer di bordo. La Vision AVTR, inoltre, monta una batteria da 110 kWh realizzata senza metalli rari e, grazie al grafene, completamente compostabile, che dovrebbe garantire un’autonomia di 700 km.