CONTRO SALONE Continua la nostra copertura dal “non” Salone di Ginevra 2020, alla rincorsa di tutti gli streaming e le presentazioni virtuali che le case stanno organizzando dopo la cancellazione della kermesse svizzera. Questa volta tocca al gruppo BMW, che nel corso di una conferenza stampa digitale, tenuta dal capo della casa di Monaco Oliver Zipse, presenterà tra le altre novità attese per quest’anno anche la BMW Concept i4.

COSA ASPETTARSI La nuova berlina tedesca continua la corsa di BMW verso l’auto elettrica, e si pone in diretta concorrenza della Tesla Model S. Per quel che sappiamo fino a questo momento, i4 sarà realizzata sulla base della Serie 4 (con le modifiche del caso), e uno stile che riprende, sia dentro che fuori, quello della coupé. Le voci sul motore elettrico parlano di un propulsore da 538 CV, con un pacco batterie da 80 kWh, per uno 0-100 km/h sotto i 4 secondi, una velocità massima di 200 km/h e 600 km di autonomia.

COME SEGUIRE LO STREAMING La conferenza si terrà come previsto inizialmente, ossia domani 3 marzo alle ore 08:15. La pagina a cui collegarsi per seguirla è www.live.bmwgroup.com.