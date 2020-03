Primo contatto

POSIZIONE IN SELLA L’ergonomia della nuova S 1000 XR è in linea con quella della progenitrice, ma ne migliora alcuni aspetti chiave per ospitare più comodamente e più a lungo piloti di tutte le taglie. La sella è altina da terra, ma le manovre da fermo rappresentano un problema solo se non si raggiunge il metro e settanta, non temete, il catalogo accessori BMW è più ricco di selle che di borse! Mi piace molto il nuovo manubrio leggermente più stretto, il precedente era davvero esageratamente largo, così come apprezzo il nuovo sistema di riser che isola il manubrio dalle vibrazioni del motore. Per il resto nessuna criticità da segnalare, si viaggia con una posizione che invita ad aggredire le curve ma senza essere costretti in posizioni da fachiro, ben protetti anche dal nuovo cupolino regolabile.

MOTORE WOW Fin dai primi metri percorsi in sella mi accorgo subito del miglioramento in merito al contenimento delle vibrazioni, vero grosso difetto del modello precedente. Beh sembrerebbe che con il nuovo sistema di disaccoppiamento del riser dalla piastra di sterzo la situazione si sia risolta del tutto, o quasi, d’altronde siamo sempre difronte ad un motore termico, per di più quattro in linea e senza contralbero… se non volete le vibrazioni rivolgete le vostre attenzioni agli elettrodomestici! Il secondo aspetto che mi colpisce è senza dubbio la fruibilità, nonché la fluidità del motore, che digerisce andature bassissime anche a marce elevate (anche in sesta) senza scalciare o protestare. Questo è un aspetto da non sottovalutare quando si affrontano dei tratti di strada a passo “Touring” più che “sport”. Ultima, ma solo perché era caratteristica già del vecchio motore, è la gran spinta che arriva pronta e vigorosa fin dai regimi più bassi… per poi esprimersi in potenza pura e farvi superare di slancio velocità quasi doppie a quelle concesse dal codice della strada. Il tutto con meno effetto on-off che in passato e con maggior trattabilità ai bassi-medi regimi.

CONFORT SPORTIVO Per vedere se le promesse di maggior confort offerto dalle sospensioni fossero vere ho guidato per lunghi tratti con la taratura delle semi-attive su Road, la più confortevole e adatta all’utilizzo quotidiano. Rispetto al passato la sensazione è che ci sia un miglioramento più elettronico che meccanico, con la centralina che reagisce più rapidamente agli eventi, un esempio? Una serie di buche dopo km di strada perfetta viene assorbita meglio che in passato, quando la minor velocità del sistema vi avrebbe fatto morire sulla prima buca, soffrire sulla seconda e passare un brutto quarto d’ora sulla terza. In Dynamic, invece, la S 1000 XR si trasforma in una hypernaked, dimenticandosi dell’impostazione di guida da crossover e del manubrione alto. Le traiettorie si disegnano con una precisione da sportiva di rango, faticando la metà. Solo quando il ritmo si fa per davvero indiavolato si preferirebbe aver qualcosa di più specialistico tra le gambe. Non per mancanza di prestazioni, precisione di guida o prestazioni dell’impianto frenante – che non delude mai né per potenza né per modulabilità - quanto più per il peso che, nonostante l’efficiente cura dimagrante, non è certo quello di una naked.

VIAGGIATRICE PROVETTA Detto delle sue innate doti di divora curve è giusto spendere due parole anche sul lato più tourer della S 1000 XR 2020. Le pecche del passato sembrano ormai un lontano ricordo, rendendo la nuova XR decisamente più adatta anche ai viaggi a medio lungo raggio. Merito delle minor vibrazioni, della miglior protezione dall’aria offerta da cupolino e nuova carenatura e anche al cosumo di carburante ridotto rispetto che in passato, certo, il motore rimane sempre stretto parente di un 4 in linea da Mondiale SBK, non aspettatevi certo percorrenze da scooter monocilindrico. Senza dimenticare Cruise Control e manopole riscaldabili che, in BMW, mettono anche sulla sportiva di casa.