TORNA IL TROFEO ENDURO BMW Febbraio è alle porte, manca poco più di un mese e questa data, per BMW, significa l’inizio di uno degli eventi più attesi della Casa tedesca. Si tratta del GS Trophy, che viene organizzato ogni due anni per dare l’opportunità agli appassionati enduristi BMW di confrontarsi in una serie di prove avventurose a bordo delle sue motociclette e al termine delle quali sarà eletta la Nazione più virtuosa che si aggiudicherà il trofeo. L’edizione del 2018, a cui hanno partecipato 114 moto, si è svolta in Mongolia, ma nel 2020 si volerà fino in Nuova Zelanda e per l’occasione, la Casa dell’elica ha preparato una versione speciale della sua F 850 GS.

F 850 GS IN EDIZIONE LIMITED La bicilindrica media tedesca è stata scelta al posto della R 1250 GS Rallye di due anni fa, ma non sarà una versione “normale” bensì una special edition particolarmente curata sotto ogni aspetto a partire dalla colorazione esclusiva nero/giallo oro. Si chiama, appunto, Trophy Edition ed è equipaggiata con tutto il meglio del catalogo after market tedesco. Poiché questa manifestazione si terrà soprattutto su percorsi off road, la F 850 GS monta tra gli altri, manubrio rialzato, pedane enduro con leve regolabili, sella rallye, fari di profondità a LED, borsa portaoggetti posteriore e parabrezza regolabile. Ma ecco un elenco completo degli optional montati sulla motocicletta tedesca:

Cambio elettroattuato GSAP

Cerchi a raggi con penumatici tubeless

Controllo della trazione

Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment)

Luci di marcia diurna e indicatori di direzione a LED

Manopole riscaldabili

Modalità di guida Pro

Pneumatici fuoristrada

Portapacchi con porta valigie

Predisposizione navigatore satellitare

Schermo TFT 6,5” per connettività BMW Motorrad

Silenziatore HP Sport Akrapovic

Così allestite, saranno ben 140 le BMW F 850 GS Trophy Edition imbarcate alla volta della Nuova Zelanda, ma non è ancora stato deciso se questa versione full optional sarà messa in commercio, oppure se per averne una uguale sarà necessario mettere mano al listino (e al portafoglio…). Lo sapremo nei prossimi mesi, dopo la chiusura del GS Trophy Edition 2020.