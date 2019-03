IN SELLA La posizione in sella premia ancora di più la guida in off-road: sella alta 86 cm da terra, manubrio rialzato di 15 mm, comandi di freno posteriore e cambio regolabili per adattarsi al meglio agli stivali da cross e pedane maggiorate in alluminio. L’ergonomia è ottima, proprio come sulla sorella stradale, con i blocchetti affollati ma ordinati grazie anche all’ormai immancabile rotellone per navigare nei menù. Se l’altezza da terra della sella dovesse rappresentare un problema non temete, nel catalogo sono disponibili selle ribassate (815 mm) o rialzate (890 mm).

DOCILE Fatta l’abitudine al peso extra, più da maxi che da peso medio – la moto in ordine di marcia pesa 244 kg – fin da subito ci si sente a proprio agio in sella alla F 850 GS Adventure. Merito della frizione leggera e precisa allo stacco, di un motore fluido e lineare nell’erogazione dal sound garbato e vellutato, che cambia pochissimo in abbinamento con lo scarico Akrapovic opzionale, e dalla guida rotonda e fluida su strada.

IL 21 Nonostante la scolpitura del battistrada delle Metzeler Karoo 3 la F 850 GS Adventure non è a disagio lontano da sabbia e fango. La discesa in piega non è fulminea, il cerchio anteriore da 21 pollici ha tanto effetto giroscopico, ma viene compensata dall’ottima stabilità, anche sul veloce. Diverso il discorso delle sospensioni. Senza regolazioni e Dynamic ESA la forcella va in crisi quando ci si attacca ai freni – potenti e modulabili – a causa del compromesso necessario per renderla adatta al doppio utilizzo. Promosso invece il mono ammortizzatore semi-attivo che tara l’idraulica anche in base al riding mode selezionato. Migliorano la protezione dall'aria offerta dal cupolino maggiorato, facile da regolare anche in movimento tramite un pratica leva e il funzionamento del cambio Quickshifter ora esente da imprecisioni.

IN OFF-ROAD Ma se nel nome hai l’avventura è quasi d’obbligo che il meglio arrivi quando l’asfalto finisce. Grazie alla mappa opzionale Enduro Pro, che toglie il traction control e l’ABS al posteriore, la F 850 GS Adventure si sente a casa. Sia chiaro, non nasce per partecipare a gare di enduro estremo, ma è perfetta per strade bianche e percorsi leggermente accidentati. La forcella in off-road si prende la sua rivincita copiando bene ogni ostacolo e l’ergonomia è ben studiata: si percorrono km in piedi sulle pedane senza mai stancarsi e il serbatoio, seppur ingombrante, si lascia stringere tra le gambe in maniera ottimale. Grazie alla fluidità del motore si riparte praticamente da fermi senza alcun tipo di sussulto. I più smaliziati potrebbero chiedere un po' più di verve dal motore ma a loro consiglio di rivolgere l’attenzione, e i budget, sulle sorellone con il motore Boxer.

IN QUESTO SERVIZIO

CASCO X-LITE X-502 Questo X-Lite è davvero un casco da offroad allo stato dell'arte: è realizzato con molta cura e l'imbottitura con speciale struttura a rete non crea fastidi in marcia. Ottima anche la ventilazione e il peso, non eccessivo. La chiusura è a doppio anello e sono due le misure di calotta disponibili. La nostra è la colorazione Nac Nac, ma non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Taglie: XXS-XXL

Prezzo: 519,99 euro

GIACCA HEVIK TITANIUM Hevik Titanium è ideale per chi va in moto con qualsiasi condizione meteorologica. Realizzata in tre strati (tessuto esterno in Ripstop 600d e Polycordura 600d con spalmatura interna, per offrire un ottimo grado di idrorepellenza; una membrana impermeabile e traspirante Indossabile anche separatamente dalla giacca) e uno strato interno termico, entrambi removibili. La protezione è garantita dalla presenza di protettori di livello 2 su spalle e avambracci oltre alla predisposizione per il paraschiena (Hevik H-Full Back Armor). Non manca di certo la praticità con numerose tasche e un’ampia possibilità di regolazione su fianchi, maniche e polsi.

Prezzo: 269 euro

PANTALONI HEVIK TITANIUM Pantaloni tecnici strettamente legati alla giacca Titanium. Anche il pantalone come la giacca ha tre strati: lo shell a base di poliestere e rinforzato ripstop protegge e difende dagli agenti atmosferici; la membrana impermeabile e traspirante protegge dalle forti piogge e l’interno termico trattiene il calore d’inverno.

Non mancano accorgimenti di praticità come le 2 tasche frontali, i sistemi Fidlock® per regolare le due prese d’aria anteriori, la predisposizione per l’aggancio alla giacca tramite zip, non solo della giacca Titanium, ma anche di Ikaro o Blackjack.

Il capo è omologato secondo la normativa armonizzata pr EN 17092

STIVALI TCX DRIFTER WATERPROOF Di questi TCX da viaggio colpisce il look da endurista d'antan. Splendida la pelle marrone, che fa molto vintage, insieme con il soffietto sulla parte superiore e la suola con battistrada tassellato, che da parte sua fa una bella presa su qualsiasi fondo. I ganci moderni in alluminio, simili a quelli degli stivali da cross all'ultimo grido, non stonano. Pratico e furbo il rinforzo in zona leva cambio, così come la membrana impermeabile. E poi ci sono inserti rigidi su punta, tallone e in zona malleoli, senza dimenticare il rinforzo sulla tibia. La calzata è comoda e il plantare anatomico non rende un calvario un'eventuale passeggiata.