PETIT COUPE Dopo 7.000 unità vendute, Alpine si è stabilmente affermata nel segmento delle auto sportive grazie alla sua proverbiale agilità, al suo peso piuma e al suo motore decisamente brillante. In occasione del non-salone dell’auto di Ginevra, la Casa francese ha tolto i veli a due edizioni speciali della A110.

SÌ, VIAGGIARE Se la versione “S” è un’espressione sportiva della piccola coupé francese, la nuova Légende GT si caratterizza per essere la A110 più elegante e confortevole. A catturare l’attenzione è la nuova vernice Argent Mercure – che affianca le già note Noir Profond e Bleu Abysse – abbinata a cerchi tinti d'oro, dalla sfumatura chiarissima, che impreziosiscono un look completato, nella zona posteriore, dai gruppi ottici chiari anziché rossi. È aprendo la porta che troviamo i veri tratti distintivi della A110 Légende GT: il battitacco in alluminio retroilluminato accoglie il guidatore, pronto a sedersi sui nuovi sedili Sabelt regolabili in 6 vie. Per gestire al meglio lo spazio dei due bagagliai, Alpine offre di serie un set di tre valigie della stessa pelle di cui sono ricoperti i sedili. Gli interni sono dominati dalla pelle color ambra – presente anche sui pannelli porta e sulla parte alta del volante – che viene contrastata da dettagli in fibra di carbonio con trama ramata. La targa sulla consolle centrale indica il numero di ogni esemplare di Alpine Légende GT, la cui tiratura è di 400 esemplari e con un prezzo di 69.300 euro. Confermati i 252 CV, 320 Nm e tutte le altre caratteristiche tecniche della A110 “standard”.

ALLA MODA Le collezioni di abbigliamento hanno le loro stagioni, e così anche Alpine vuole creare una linea di colori dedicata a ogni anno. Nasce così la Color Edition, che rende disponibile per un periodo limitato – con rotazione annuale – un colore personalizzato. Per il 2020, la A110 Color Edition prende come base la A110 S, equipaggiata con il 2.0 litri da 292 CV e 320 Nm che permettono uno 0-100 km/h in 4,4 secondi. Questa prima Color Edition sarà disponibile agli ordini fino al 31 dicembre 2020 nella colorazione Jaune Tournesol, abbinata a cerchi GT Race neri da 18” e pinze freno in grigio antracite. Nel 2021, questa tinta sarà tolta dalla cartella di colori Alpine. Anche dentro la Color Edition è caratterizzata dalle stesse tonalità della carrozzeria, grazie alle cuciture a contrasto e alla marcatura a ore 12 sul volante. La nuova Alpine A110 Color Edition 2020 è disponibile a un prezzo di 71.000 euro.