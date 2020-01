ALPINE A110 SPORTS X Alpine presenta al Festival Automobile International 2020, che si svolge a Parigi da oggi fino a domenica 2 febbraio, un'auto decisamente unica. Alpine A110 Sports X è realizzata congiuntamente dal team design e da quello ingegneristico della Casa sulla base della moderna A110. Ha un assetto rialzato di 60 millimetri e una larghezza maggiorata di 80 millimetri rispetto all'A110 originale. L'ispirazione viene dalle versioni rally delle A110 storiche (più larghe e alte) e in particolare da quella vincitrice del Rally di Montecarlo del 1973.

L'AUTO UNICA L'idea è quella di un vero e proprio Suv coupé, o forse per meglio dire un coupé Suv. Per ora si tratta di un esemplare unico, non destinato alla vendita, ma quello che gli appassionati si stanno chiedendo è se entrerà mai in produzione. Sappiamo bene che la categoria dei Suv è una delle più amate dai consumatori e per questo motivo l'ipotesi non è poi del tutto esclusa. Le caratteristiche tecniche dell’auto dovrebbero essere le stesse di A110 Pure, con un motore da 1,8 litri e 4 cilindri in linea in grado di generare una potenza di 252 CV e una velocità massima di 250 km/h, per un consumo medio di 6,3 litri per 100 km.

ALPINE IN MOSTRA Oltre a questo esemplare unico, alla kermesse dell'Hotel des Invalides, Alpine mette in mostra anche una serie di modelli inediti e poco noti al pubblico come il prototipo A210, l’Alpine Vision Gran Turismo, l’A110 1800 Gp4 – 1972 ''ex usine'', una A110 Berlinetta 1300 del 1971 e l’ultima Alpine A110S da 292 CV di potenza.