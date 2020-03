ANTI-VIRUS The show must go on, almeno quegli show che possono tranquillamente essere proposti anche via web anziché dal vivo. Il Salone di Ginevra non si svolge, il Car of the Year 2020 invece sì. Alle 15 di oggi pomeriggio, la cerimonia di assegnazione del più prestigioso riconoscimento del mondo dell'auto andrà regolarmente in onda. Qui sotto, la diretta streaming. Chi vincerà?

LE FINALISTE Come sempre sono sette le vetture in lizza per il premio. Candidate alla successione di Jaguar I-Pace, titolare del Car of the Year 2019, sono rispettivamente: