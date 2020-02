SALA TRUCCO Merita attenzione per ''N'' motivi, primo fra tutti ovviamente il design. Al Salone di Ginevra, Hyundai i30 si presenta in veste rinnovata e soprattutto duplica l'abito N Line, allestimento che ora indossa anche la versione Wagon. Interventi circoscritti a stile esterno e interno, intatta invece la meccanica: come dopotutto si conviene ad un restyling di metà percorso. In attesa della gallery completa, a voi le prime foto del frontale.

i30 WAGON N LINE Dopo il video spia del mese scorso, ecco dunque un'anteprima che solletica i gusti del pubblico con maggiore intensità. Rappresentata proprio nel formato più sportivo N Line, i30 2020 adotta dunque un nuovo paraurti (griglia dal motivo grafico a sua volta aggiornato) e nuovi fari a LED. Ad effetto le luci diurne integrate con disegno a V. Presto avremo l'opportunità di avere accesso anche a fiancata (nuovi cerchi in lega da 16 a 18 pollici), posteriore (nuovi gruppi ottici) ed abitacolo (nuovo display da 10,25 pollici). Si sappia, per ora, che a Ginevra farà il suo esordio anche i30 Wagon N Line, equipaggiamento che per la prima volta coinvolge i30 in tutte e tre le sue carrozzerie. Non cambiate canale.