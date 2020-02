APPUNTAMENTO A GINEVRA Il Salone di Ginevra 2020, pur con le assenze già confermate e l’ombra del coronavirus che aleggia sulla manifestazione, non mancherà di regalare parecchie sorprese e novità. Due, in particolare, arriveranno da DS, il marchio premium di Citroen, che proprio pochi giorni fa ha nominato il suo nuovo direttore marketing per l’Italia, Matteo Montibeller.

DEBUTTO MONDIALE Il salone svizzero sarà il palcoscenico su cui verrà presentato un nuovo modello, destinato ad arricchire la gamma DS, accanto a DS 7 Crossback e DS 3 Crossback. Potrebbe trattarsi della DS 4, nuova berlina di cui sono spuntate alcune foto spia nei giorni scorsi, e che trovate nella galleria fotografica a fondo pagina.

UNA SPORTIVA La seconda novità presentata a Ginevra sarà una concept che la casa definisce come “particolarmente sofisticata” e “tecnicamente avanzata”, a testimoniare “l’inizio di una nuova epoca”. Le due novità verranno mostrate al pubblico in diretta Facebook sulla pagina ufficiale DS il prossimo lunedì 24 febbraio alle ore 17:00, e successivamente mercoledì 26 febbraio alle ore 08:00.