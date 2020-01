IBRIDO PLUG-IN La svolta elettrica per DS Automobiles porta il nome di E-Tense. Con l’arrivo di DS 7 Crossback E-Tense 4x4 si allarga infatti la famiglia delle elettrificate made in Paris. Il SUV top di gamma francese debutta con un nuovo powertrain plug-in hybrid. Una rivoluzione che non ne stravolge i connotati estetici, ma che promette interessanti novità sotto il punto di vista delle performance e del piacere di guida. Buona parte della tecnologia che equipaggia DS 7 Crossback E-Tense 4x4 è frutto dell’esperienza maturata dal Marchio nel Campionato di Formula E.

4X4 Nuova DS 7 E-Tense 4x4 è spinta da un motore termico da 200 CV, abbinato a una coppia di propulsori elettrici. L’output complessivo del SUV ibrido tocca ora i 300 CV e sviluppa una coppia massima di 520 Nm. Come riporta il nome, lo Sport Utility Vehicle transalpino gode di tutti i vantaggi offerti della trazione integrale. Il pacco batterie, posizionato sotto i sedili anteriori ha una capacità energetica di 13,2 kWh, e permette di percorrere fino a 58 km in modalità completamente elettrica. Tre le modalità di guida disponibili: EV a zero emissioni, Sport per enfatizzare il piacere di guida e Hybrid, per ottimizzare prestazioni e consumi.

PRESTAZIONI E RICARICA Con la nuova propulsione ibrida plug-in, DS 7 Crossback E-Tense 4x4 scatta da 0-100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo una velocità massima di 240 km/h. Viaggiando solo a batterie la top speed si riduce però a 135 km/h. L’auto dispone poi del sistema di rigenerazione della frenata, che permette di recuperare energia durante le decellerazioni. Per ricaricare completamente le batterie con Wallbox domestica da 7,4 kW di potenza e 32 A è necessario aspettare circa 2 ore. Per fare il “pieno” di elettroni dalla presa Schuko di casa il tempo sale invece a 8 ore.