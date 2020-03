WORLD PREMIERE La cancellazione del Salone di Ginevra 2020, impone alle Case costruttrici di ripensare il modo di presentare al grande pubblico le novità più attese e interessanti. Mercedes-Benz non può di certo restare a guardare e per questo motivo ha deciso di svelare nuova Classe E direttamente online con un live streaming dagli studi di Stoccarda. Il focus non riguarderà solamente la berlina di fascia alta della Stella a tre punte, si attendono infatti sorprese sul fronte dell’elettrificazione, con l’estensione dell’ibrido al segmento delle compatte e alcune novità relative alla propulsione mild hybrid 48 V.

TOTO WOLFF & LEWIS HAMILTON Punto culminante dell’evento sarà la conferenza “ Motorsports & Sustainability”, già nel programma di Ginevra 2020, che vedrà la partecipazione di ospiti illustri: Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler e Mercedes-Benz AG, nonché Responsabile ricerca e sviluppo del Gruppo, Nyck de Vries del team Mercedes-Benz EQ Formula E, Toto Wolff, Direttore sportivo di Mercedes-AMG Petronas F1 Team e per finire Lewis Hamilton, cinque volte Campione del mondo di Formula 1 con Mercedes-AMG. L’appuntamento è per domani, martedì 3 marzo alle ore 8.45. Per seguire il live streaming potete cliccare direttamente sulla finestra qui sopra, così da non perdervi tutti gli ultimi aggiornamenti in arrivo da Stoccarda.