Autore:

Lorenzo Centenari

DUE IN UNO Meglio diesel? Meglio ibrida? Perché scegliere, quando puoi avere entrambi. Mercedes si dà all'ibrido plug-in ma al diesel non rinuncia, ecco così Classe E 300 de, massima espressione di una teoria ancora tutta in evoluzione quale è la filosofia Mercedes EQ Power. Presto, la storica berlina/wagon di Stoccarda riceverà un restyling a tutto tondo: in attesa dei ritocchi esterni ed interni, la quinta generazione si presta dunque come cavia della tecnologia diesel plug-in hybrid, soluzione con la quale, chissà, in futuro ci troveremo a familiarizzare. Che dite, apriamo il file?

WUNDER DIESEL Lo stesso identico schema elettromeccanico di un'ibrida ricaricabile a benzina, con la sola differenza che anziché un motore a ciclo Otto, Mercedes E 300 de ospita sotto il cofano un propulsore a gasolio. Partiamo proprio da lui, cioè da questo gioiello di ingegneria che per la prima volta il marchio di Stoccarda ha costruito interamente in alluminio, e che oltre a risultare più leggero del 4 cilindri in linea di precedente edizione, è anche più compatto ed efficiente nel funzionamento. Su Classe E 300 de sale a bordo lo step più potente, ovvero quello da 194 cv e 400 Nm.

SCOSSA Per la componente elettrica EQ Power della piattaforma plug-in hybrid, Mercedes fa invece ricorso a un'unità da 90 kW (circa 122 cv) e 440 Nm di coppia direttamente integrata nella struttura stessa del cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic. Fonte primaria di energia è un pacco batterie al nichel-litio-manganese da 13,5 kWh di capacità, cioè un valore sufficiente ad alimentare il motore elettrico per 50 km di percorrenza, valore di autonomia misurato ancora secondo il vecchio ciclo NEDC, ma pur sempre superiore alle PHEV di prima generazione.

FAST CHARGE Per la rigenerazione delle batterie, Mercedes equipaggia E 300 de di un caricatore di bordo da 7,2 kW attraverso il quale recuperare il 100% dell'energia in circa 2 ore, almeno quando a filtrare la corrente è l'apposito wallbox domestico. Qualche altro numero: in elettrico, Classe E ibrida diesel viaggia fino a 130 km/h, la potenza combinata ammonta a 306 cv, la coppia motrice a 700 Nm. Accelerazione 0-100 km/h in 5 secondi e 7, velocità massima limitata elettronicamente, come da prassi, a 250 km/h.

NO ECOBONUS Capitolo consumi. Nel ciclo misto, considerando quindi anche la marcia in modalità esclusivamente elettrica, Mercedes E 300 de è omologata a 1,6 l/100 km, e a 42 g/km di CO2 per quanto riguarda le emissioni. Un valore che permetterrebbe ai clienti di richiedere l'ecobonus di seconda fascia, quello cioè riservato alle vetture che emettono da 21 a 70 g/km di CO2, se non fosse per il prezzo, superiore al limite massimo di 61.000 euro Iva inclusa. A proposito: Classe E diesel plug-in hybrid costa 65.656 euro in formato berlina e 67.381 euro in carrozzeria station wagon.

LAVORI IN CORSO La prova su strada della nuova Mercedes Classe E ibrida plug-in diesel sono al momento in corso: tornate a trovarci su questa stessa pagina per leggere le impressioni al volante.