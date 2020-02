STAND HYUNDAI Al Salone di Ginevra 2020 (5-15 marzo) Hyundai si presenta in pompa magna con tre novità: nuova i20, i30 facelift e l'elettrica sportiva Prophecy. Eccole in dettaglio.

NUOVA I20 Nella nuova Hyundai i20 il look si fa più deciso e sportiveggiante, con una calandra imponente, che prosegue idealmente nei fanali anteriori con un nuovo disegno delle luci diurne. Al posteriore, dove il taglio della linea di cintura risale rapidamente verso l’ampio lunotto posteriore, troviamo una sfiziosa cornice cromata alla base dei finestrini.

I30 FACELIFT Vesti rinnovate a Ginevra 2020 per la media Hyundai i30, che approfitta dell'occasione per duplicare l'abito N Line. Nella Hyundai i30 facelift l’aggiornamento di metà carriera porta in dote il nuovo paraurti, i nuovi fari a LED e le nuove luci diurne integrate con disegno a V. Nuovi anche i cerchi in lega da 16 a 18 pollici, i gruppi ottici posteriori e, all'interno, il display da 10,25 pollici. La sfida è per Volkswagen Golf, Ford Focus e Opel Astra.

PROPHECY La prossima sportiva elettrica coreana Hyundai Prophecy è chiamata a presentare al mondo il nuovo concetto di “sensuale sportività” di Hyundai nella sua forma più alta. Lo fa con un tetto spiovente, forse in vetro, che confluisce in un ampio spoiler posteriore con una luce a LED che lo attraversa da parte a parte. Sempre al posteriore, l' imponente paraurti contiene le luci posteriori a sviluppo verticale, mentre gli enormi parafanghi ricordano le Porsche più sportive.