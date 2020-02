ANCORA TEASING Mentre aspettiamo di sapere se il Salone di Ginevra si terrà oppure no per via dell’epidemia di coronavirus (ma gli organizzatori per ora dicono di sì), Hyundai ha pubblicato il primissimo teaser della sua prossima sportiva elettrica, chiamata Prophecy, che verrà presentata ufficialmente proprio durante la manifestazione svizzera.

UN NUOVO STILE Il comunicato stampa della casa coreana dice che la Prophecy si caratterizza per la sua “bella silhouette, accentuata da forme aggraziate che scorrono lungo le fiancate posteriori allargate, che forniscono un’eccellente aerodinamica”. Belle parole, che siamo curiosi di vedere come si concretizzeranno poi nella realtà. Di certo, il minimo che ci possiamo aspettare è una netta separazione rispetto a quanto visto negli ultimi anni.

SPORTIVA E SENSUALE Di certo, il design della Prophecy avrà il compito di presentare al mondo nella maniera più efficace possibile quel concetto di “sensuale sportività” annunciato nei primi bozzetti della i20, e che anticipa lo stile dei prossimi modelli Hyundai. Al momento, l’immagine pubblicata mostra un tetto spiovente (in vetro?) che confluisce in un ampio spoiler posteriore con una luce a LED che lo attraversa da parte a parte. Gli enormi parafanghi ricordano le Porsche più sportive, mentre l’altrettanto imponente paraurti posteriore contiene le luci posteriori, verticali, in quello che sembra quasi uno schermo a tutta larghezza.

APPUNTAMENTO A GINEVRA Non abbiamo altre informazioni a riguardo della Prophecy. Probabile che da qui ai primi di marzo arriveranno altri materiali, magari qualche prima scheda tecnica. Vi terremo aggiornati.