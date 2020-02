I20 2020: NUOVE FOTO Dopo le prime immagini che ritraevano la nuova Hyundai i20 alle prese con i test in Sierra Nevada, la terza generazione della berlina torna nel mirino dei fotografi nella Lapponia svedese. Come cambia rispetto all'attuale generazione? Ecco le prime caratteristiche e i dati tecnici.

COME CAMBIA Classe 2014, la seconda generazione di Hyundai i20 al momento in commercio aveva già ricevuto un piccolo restyling nel 2018. Non tanto tempo, dunque, per l'arrivo di una generazione tutta nuova. Viene quindi naturale aspettarsi che il MY 2020 non verrà portato al debutto prima del 2021. Le foto in gallery, per quanto ancora camuffate, mostrano che nonostante il salto generazionale il profilo della nuova i20 non cambierà poi molto, confermandosi in continuità con il family feeling Hyundai. Dietro la pesante camuffatura all'anteriore sono visibili la griglia affilata e il design dei fari, mentre il cofano dà l'impressione di essere leggermente inclinato. Restano un mistero troppo ben celato il posteriore e gli interni, per i quali dovremo aspettare il prossimo avvistamento, sperando in un maggiore déshabillé.

MOTORE Lo scarico solitario che fa capolino da sotto il paraurti segnala con ogni probabilità la presenza dell'aspirato da 1,2 litri a benzina. La gamma motori dovrebbe includere anche una manciata di motori diesel (ancora in gamma il 1,4) e, perché no, il benzina turbo GDI da 1,0 litri della Venue. Ancora non trapelate, ma ugualmente molto probabili trattandosi di un'auto da città, infomazioni riguardo alla possibilità di trovare in futuro in gamma alcune opzioni ibride.

LE RIVALI Il guanto della sfida è per le favorite del segmento: Renault Clio, Toyota Yaris, Volkswagen Polo e Ford Fiesta. Che sia la volta buona per la Hyundai i20, che negli ultimi dieci anni ha raggiunto il mercato in sole 70.000-100.000 unità, di riuscire a eguagliarne i numeri di vendita?