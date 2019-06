Autore:

Giulia Fermani

SPY SHOTS Il prototipo camuffato sorpreso durante i test in Sierra Nevada è la Hyundai i20 di prossima generazione. All'inizio di quest'anno era stata fotografata anche la sorella più piccola Nuova Hyundai i10, mentre affrontava le strade della gelida Scandinavia. La terza generazione della coreana i20 dovrà vedersela con Renault Clio, Toyota Yaris, VW Polo e Ford Fiesta.

CARATTERISTICHE, MOTORI Non sono ancora disponibili molte informazioni sulla nuova generazione. Dalle foto spia si vede però chiaramente che il profilo non sembra essere cambiato molto, prova che Hyundai nell'estetica della sua i20 sceglierà di non discostarsi, ma anzi di sviluppare ulteriormente, il proprio family feeling. Probabilmente la nuova Hyundai i20 crescerà di qualche centimetro e sarà disponibile con una manciata di motori diesel ( ancora in gamma il 1,4) e benzina, primo fra tutti confermato l'aspirato da 1,2 litri. Potrebbe unirsi alla gamma anche il motore a benzina turbo GDI da 1,0 litri della Venue oltre a -questa, se confermata, sarebbe una prima volta - varie opzioni ibride.