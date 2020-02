OMBRE INGLESI Al Salone di Ginevra 2020 Aston Martin si presenta con un’interessante novità per la sportiva DB11. La sostituta della DB9, sul mercato da ormai quattro anni, si declina ora anche nella serie speciale Shadow Edition, edizione limitata che Gaydon produrrà in un numero limitatissimo di esemplari, solo 300 unità. Si tratta di un interessante pacchetto estetico che conferisce alla coupé britannica un tono più ''dark'', grazie a una serie di dettagli estetici originali e inediti. “Abbiamo accuratamente selezionato gli elementi di design della Shadow Edition per rendere diverso in modo discreto, ma evidente, l'aspetto di DB11. Per avere uno stile GT più deciso”, queste le parole di Marek Reichman, Vicepresidente esecutivo e Chief Creative Officer di Aston Martin.

ANIMA DARK DB11 Shadow Edition sarà disponibile sia con carrozzeria coupé, sia in versione “Volante” a cielo aperto. Disponibili 6 diverse colorazioni: Onyx Black, Stratus White, Divine Red, Sabiro Blue, Xenon Grey e Magnetic Silver. A dare un tocco di esclusività alla sportiva di Gaydon ci pensano poi i cerchi in lega da 20 pollici scuriti, la calandra annerita, i dettagli dei fari e le pinze freno disponibili in diverse tonalità cromatiche. All’interno troviamo rivestimenti in Alcantara e pelle nera, con cuciture artigianali su sedili e volante.

MECCANICA La parte meccanica resta pressoché invariata: motore e trasmissione sono infatti gli stessi di una classica Aston Martin DB11. A spingere la DB11 Shadow Edition ci pensa dunque il 4 litri V8 twin-turbo da 510 CV e 675 Nm di coppia massima. Il propulsore, come noto, è lo stesso di Mercedes-Benz AMG GT ed è abbinato a un cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti. La coupé britannica scatta da 0 a 100 km/h in 4 secondi secchi e raggiunge una velocità massima dichiarata di 302 km/h. Non ci resta che aspettare Ginevra per poterla scoprire dal vivo.