AUDI S3 SPORTBACK FOTO La nuova generazione di Audi A3 si prepara a scendere in campo per sfidare la BMW Serie 2 e la Mercedes-AMG Classe A. Probabile che il debutto ufficiale avvenga in occasione del prossimo Salone di Ginevra 2020, a giudicare dal fatto che le prime foto spia di Audi A3 e S3 sono già spuntate negli ultimi mesi. Tra queste, su Instagram spuntano ora delle fotografie che ritraggono una Audi S3 Sportback di prossima generazione, senza camuffamenti.

RESTYLING ESTERNO Nelle immagini su Instagram la nuova berlina sportiva mette in mostra il suo look spigoloso senza i camuffamenti a cui eravamo stati abituati negli ultimi mesi. Nel frontale spiccano paraurti e griglia rinnovati, la griglia con prese frontali sporgenti su entrambi i lati, e minigonne laterali. Le luci mantengono un aspetto familiare, solo più affusolate e leggermente ingrandite, fino ad occupare una bella porzione della fascia anteriore. Cambiamenti minimi al posteriore, invece, che si presenta in forte continuità con quanto già visto sui precedenti modelli. A differenziare la nuova versione dalla generazione attuale sono i terminali di scarico più grandi e la forma rivisitata dei fanali. Al di sotto del paraurti, adornato da una serie di griglie decorative e non funzionali spuntano quattro tubi di scappamento e ruote più grandi.

GLI INTERNI All'interno spicca un nuovo schermo di infotainment e un quadro strumenti digitale, con due bocchette di ventilazione squadrate a lato. Oltre all'uso della piattaforma MQB aggiornata, gli aspetti in comune con la Volkswagen Golf 8 della nuova Audi arrivano anche negli interni. Come sulla Golf 8, infatti, anche qui il nottolino del cambio automatico è minimal e rende piu facile l'accesso al touch screen e ai bottoni sottostanti.

MOTORE, QUANDO ARRIVA Così come la nuova Audi A3, anche la versione sportiva S3 Sportback non verrà messa in vendita prima la fine dell'anno, con la dicitura MY 2021. Per quanto riguarda il motore si prevede la presenza del 2.0 TFSI, con potenza di circa 300 - 320 cavalli, abbinato a cambio automatico a doppia frizione e alla trazione integrale Quattro permanente.