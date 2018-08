Autore:

Emanuele Colombo

IL NUOVO DESIGN Spuntano le prime foto spia della nuova Audi A3 2019. Da ciò che si vede – perfettamente in linea con la filosofia Audi – la nuova A3 non stravolge il family feeling, bensì lo evolve con una calandra più ampia e luci posteriori di taglio più deciso.

DOTAZIONI A bordo potrebbe ispirarsi al nuovo SUV Audi Q3, con la possibilità di avere – in base agli allestimenti – dotazioni ben conosciute come la strumentazione digitale Virtual Cockpit con display di dimensioni comprese tra 10,3 e 12,3 pollici, combinato con uno schermo touchscreen da 10,1 pollici a centro plancia per l'infotainment.

PIÙ SPAZIOSA L'uso della piattaforma MQB aggiornata, in comune con la Volkswagen Golf 8 che uscirà a metà 2019, dovrebbe portare in dote un passo più lungo e un abitacolo più ampio, combinati però con una leggera riduzione del peso a vantaggio di consumi e prestazioni.

ANCHE IBRIDA I consumi, si dice, dovrebbero trarre ulteriore vantaggio dall'introduzione della tecnologia mild-hybrid, che come sull'ultima Audi A6 potrebbe limitarsi a fornire una sorta di Start & Stop evoluto: senza che il motore elettrico partecipi alla spinta. Rimane l'incognita se le motorizzazioni diesel verranno abbandonate per una gamma esclusivamente a benzina.

ALTRE VERSIONI Oltre alla berlina a cinque porte, la futura gamma A3 dovrebbe comprendere anche una corrispondente versione cabriolet e una coupé, che prenderebbe il posto dell'attuale Audi A3 3 porte. Nel tempo, l'offerta dovrebbe ampliarsi con la Audi A3 e-tron ibrida plug-in e le versioni ad alte prestazioni S3 e RS3.

PREZZI E DATA DI LANCIO Presentata in forma statica nel corso del 2019, la nuova Audi A3 2019 potrebbe arrivare sul mercato nel 2020: con prezzi leggermente più alti di quelli attuali, che partono da poco meno di 26.000 euro.

Fonte: Auto Express