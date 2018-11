Autore:

Emanuele Colombo

SI FA O NON SI FA? Qualche settimana fa, era giunta la notizia che Audi era alle prese con una versione a 4 porte della coupé Audi TT (qui l'articolo). La settimana scorsa il capo della comunicazione Audi Peter Oberndorfer aveva negato tutto, accennando a difficoltà nel finanziare un simile progetto con le concomitanti necessità di sostenere lo sviluppo dell'elettrificazione e la crisi del diesel (la notizia). Ora pare che a Ingolstadt stiano effettivamente lavorando a una coupé a 4 porte, destinata però a entrare nella lineup della A3 con un nome ben noto: quello di Audi A3 Sportback (fonte AutoCar).

LA SCHEDA TECNICA La nuova Audi A3 Sportback, con le forme di una coupé a 4 porte, dovrebbe debuttare nel 2020 per fronteggiare la Mercedes CLA e la BMW Serie 2 Gran Coupé. Lunga 4,4 metri, dovrebbe proporre inizialmente un motore a benzina da 1,4 litri, un diesel da 2,0 litri con tecnologia Mild Hybrid a 48V e un'Audi S3 Sportback con propulsore 2,0 litri a benzina da circa 300 cavalli e trazione integrale Quattro, per fronteggiare la Mercedes-AMG CLA 35.

ANCHE PLUG-IN ED ELETTRICA PURA Nel 2021 dovrebbe poi arrivare una versione ancora più potente: una Audi RS3 Sportback con il 5 cilindri benzina da 2,5 litri e oltre 400 cavalli che sfiderà la Mercedes-AMG CLA 45. Parallelamente dovrebbero arrivare anche una versione ibrida plug-in, con circa 50 km di autonomia nella marcia a emissioni zero, e un'Audi A3 Sportback 100% elettrica, per rivaleggiare con la Tesla Model 3. Non vediamo l'ora di ammirare il design definitivo...