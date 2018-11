Autore:

Lorenzo Centenari

LASCIA, ANZI RADDOPPIA Non è ancora detta l'ultima parola, o forse sì. Nel senso che Audi, sul piano ufficiale, non l'ha ancora resa pubblica. Ma l'intenzione, da parte di Ingolstadt, di aggiungere due porte alla TT e di trasformarla una volta per tutte in un coupé a 4 porte, è ormai il classico segreto di Pulcinella. La quarta generazione della sportiva entry level della gamma Audi volterà le spalle al suo passato. Per sposare una formula ancor più moderna e redditizia, ancorché leggermente meno suggestiva. Addio dunque a TT Roadster-Coupé, spazio a nuova TT Fastback.

IN PRINCIPIO ERA IL CONCEPT Così, almeno, fu battezzato il prototipo che al Salone di Parigi 2014 già alludeva a una futura rivoluzione concettuale. Lo stesso Ulrich Hackenberg, a suo tempo responsabile del reparto Audi Ricerca & Sviluppo, aprì all'eventualità di una vera e propria "TT family". Seguì lo scandalo dieselgate, che in parte arrestò i progetti di sviluppo dell'offerta della Casa. Sia i britannici di Auto Express, sia i compatrioti Audi di Auto Bild, sostengono ora come i Quattro Anelli siano pronti al grande passo. Cioè quello di allungare la carrozzeria (TT Sportback misura circa 28 cm in più, di cui quasi 12 cm di interasse), raddoppiare l'accessibilità, in ultima istanza debuttare in un segmento (un altro...) prima inesistente, inaugurato da Mercedes CLA, e che ben presto popolerà anche una certa BMW Serie 2 Gran Coupé.

TT REVOLUTION Alle coupé quattro porte, il mercato riserva ancora belle soddisfazioni. Alle coupé-cabriolet di impronta squisitamente sportiva, molto meno. Tempo due anni (Parigi 2020?), e Audi TT di nuova concezione sarà pronta ad ospitare quattro passeggeri (più bagagli) senza più chiedere particolari sacrifici. Sotto il cofano, chissà che non trovi posto lo stesso 2.0 TFSI da 400 cv e 450 Nm di TT Fastback Concept, 4 cilindri assatanato almeno quanto il 5 cilindri da 2,5 litri della odierna TT RS. Turbo benzina a parte, arriveranno anche unità mild-hybrid, plug-in hybrid, forse anche un inedito diesel-hybrid. Fino alla sublimazione di TT 100% elettrica. Altro che rivoluzione.