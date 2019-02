Autore:

Luca Cereda

IN SERIE Prima “liscia”, poi pepata. L'Audi A3 si rinnoverà nel 2019 e dopo varie spy shots della versione standard, tocca ora alla sportiva S3 mettersi in mostra in un album di scatti fatti durante i collaudi sulle nevi scandinave. Nonostante i camuffamenti, l'auto si riconosce dal quadruplo scarico posteriore.

NO TRE PORTE? E' proprio questa versione, forse, la più interessata dai rumors – sempre più insistenti – secondo cui la prossima generazione della media compatta dei Quattro Anelli uscirà orfana di una versione con carrozzeria a tre porte (mentre dovrebbe essere confermata la Sedan). La nuova Audi S3 avrà dunque un look meno sportivo di quanto lascerebbero pensare i cavalli che custodisce sotto il cofano. Per la cronaca, con l'ultima serie si è arrivati a 310 cv. E nella prossima non si potrà che salire, ferma restando la trazione integrale quattro di serie.

C'E' ANCORA TEMPO Per quanto concerne il design, i cambiamenti più significativi seguiranno la falsairga di quelli visti recentemente sull'ultima A1. A differenza della nuova A3, pronta a svelarsi entro l'anno, forse già al prossimo Salone di Francoforte, per la S3 rinnovata ci toccherà aspettare un po' di più. Il debutto è programmato non prima del 2020.