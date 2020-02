KIA SORENTO 2020 In mostra al prossimo Salone di Ginevra 2020 (5-15 marzo), Kia Sorento nasce sulla nuova piattaforma per SUV di medie dimensioni, con struttura compatta del vano motore, sbalzi più contenuti e un passo più lungo.

COME CAMBIA Rispetto all'attuale generazione, nuova Sorento è più lunga di 10 mm, mentre l'interasse è cresciuto di 35 mm arrivando a misurare 2.815 mm. Dal punto di vista estetico cambia soprattutto il psoteriore, dove i vecchi fanali a sviluppo orizzontale vengono sostituiti da luci verticali. All'anteriore, invece, nuove luci a LED proseguono lungo la enorme griglia anteriore e i fendinebbia sono ora annegati nella griglia inferiore, sopra il paracolpi. Nuova Sorento avrà anche il primo sistema frenante multi-collisione di Kia, che attiva automaticamente i freni in seguito all’apertura degli airbag (8: laterali centrali dei sedili anteriori e airbag per le ginocchia).

MOTORE Sulla nuova Sorento debutterà il motore turbo ibrido Smartstream, dove il motore termico turbo T-GDi da 1,6 litri e il motore elettrico da 44,2 KW - alimentato da batterie da 1,49 KWh- sprigionano 230 CV e 350 Nm di coppia. Attesa nel corso dell’anno anche la variante plug in hybrid.