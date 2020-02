IN ARRIVO A BREVE Piuttosto che lasciare che la gente fantastichi dietro foto o video spia (come quelle pubblicate qualche mese fa), Kia preferisce giocare d’anticipo e pubblicare le prime immagini ufficiali del suo nuovo SUV Sorento, che verrà presentato ufficialmente al prossimo Salone di Ginevra.

FINALMENTE IBRIDO Lanciato nel 2002, lo spazioso SUV coreano di Kia ha già venduto oltre tre milioni di esemplari. La quarta generazione si baserà su una nuova piattaforma sviluppata espressamente per questa categoria di vetture, concepita per offrire maggior spazio per i passeggeri e andare a infastidire vetture di segmento superiore. Per la prima volta, Kia Sorento avrà anche una motorizzazione ibrida.

NON È IL PRIMO Quelli di voi con buona memoria ricorderanno che un Sorento elettrificato è già stato presentato: correva l’anno 2009, al salone di Francoforte, e si trattava di un concept di ibrido a gasolio che univa un 1.6 diesel da 163 CV con un elettrico da 40 CV, trasmissione automatica a doppia frizione e più che dignitose (almeno per l’epoca) emissioni di CO2 pari a 119 g/km.

DESIGN RINNOVATO Le prime immagini del nuovo modello mettono in evidenza linee molto più nette per quanto riguarda l’anteriore, con inedite luci diurne e una calandra che accentua ulteriormente il family feeling della casa coreana. Dietro ritroviamo invece il taglio dei finestrini che maschera l’ingombrante montante posteriore, dove spicca anche una piccola “pinna” vicina al secondo finestrino. Più accentuato lo spoiler, e del tutto nuovo il design delle luci posteriori.

MOTORI A parte il fatto che il nuovo Kia Sorento avrà anche una motorizzazione ibrida, non sappiamo altro riguardo i motori. In Italia la gamma Sorento offre solo motori a gasolio, e visto l’andazzo non è chiaro se verranno confermati o meno anche per il modello 2021. Lo sapremo a marzo, quando il nuovo SUV verrà presentato a Ginevra.