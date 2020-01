LA PICANTO SI RIFÀ IL TRUCCO La quarta generazione della Kia Picanto è in piena fase di sviluppo e i primi prototipi sono stati beccati sulle nevi della Svezia per la messa a punto in condizioni di clima invernale. La city-car della Casa coreana è ancora coperta da un pesante camuffamento sia sulla zona anteriore sia su quella posteriore. Però, iniziano a vedersi le nuove forme, che non rivoluzioneranno lo stile della macchina ma lo aggiorneranno in modo coerente. I cerchi in lega leggera che si vedono nelle immagini potrebbero essere definitivi e far parte della lista di accessori di serie o a pagamento, in funzione degli allestimenti proposti a listino.

CAMBIA DAVANTI E DIETRO Anche i paraurti anteriore e posteriore saranno modificati per accogliere i proiettori dal nuovo taglio stilistico. Detto questo, ricordiamo che l’attuale Kia Picanto (alla sua terza generazione) è in vendita dal 2017 e se la Casa coreana segue il suo ciclo di 3 anni e mezzo per il lancio di un modello rinnovato, la Picanto sarà ragionevolmente lanciata alla fine del 2020 o all'inizio del 2021.

ARRIVA ANCHE ELETTRICA È molto probabile che con la presentazione della macchina, Kia lancerà anche il modello con motore completamente elettrico. Il direttore generale di Kia Motor Europe, Emilio Herrera, ha recentemente dichiarato che “o prima o poi” la city-car EV dovrà arrivare e questa sarebbe l’occasione giusta poiché la Picanto a elettroni sarà necessaria non solo per contribuire a far rientrare la Casa nei più severi standard europei sulle emissioni, ma anche per rimanere competitiva nel segmento delle auto per la città. Impensabile, per i coreani, lasciare campo libero ai competitor europei come VW, Renault e Peugeot, che sono tutti pronti (o quasi) a lanciare le loro nuove piccole auto con motore a batterie.