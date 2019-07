Autore:

Dario Paolo Botta

VIDEO SPIA Se siete alla ricerca di un grande Suv a 7, e più che al blasone siete attenti al rapporto qualità prezzo, sappiate che si avvicina il lancio della nuova Kia Sorento 2020 posti. Nel nostro video potete vedere il prototipo, ancora camuffato, impegnato nei collaudi al Nürburgring. Secondo le indiscrezioni la nuova KIA Sorento dovrebbe fare il suo debutto ufficiale sul finire del 2020, al più tardi agli inizi del 2021, intercettando le richieste del mercato europeo, dove i SUV la fanno ancora da padrone.

COME CAMBIA Nonostante le camuffature, salta all'occhio qualche novità estetica rispetto alla generazione attuale, nata nel 2015 e rinfrescata nel 2017. Le forme generose e imponenti, sembrano ispirarsi al design della KIA Telluride, modello già in vendita nel mercato USA, ma non importato da noi. La quarta generazione della Kia Sorento a sette posti guadagna infatti un frontale meno squadrato e più elegante, con una calandra dalle dimensioni ridotte e fari affusolati e sottili. Al posteriore, la fanaleria ha ingombri contenuti, con forme nette e rettangolari. Alcune modifiche riguardano anche il montante di coda, che allungandosi verso retrotreno confluisce in uno spoiler leggermente più voluminoso rispetto a quello della Sorento attuale.

MOTORI Pochissime le certezze sul fronte delle motorizzazioni. Presumibilmente la quarta generazione della Kia Sorento porterà in dote una variante ibrida plug-in. La versione elettrificata consentirebbe alla Casa coreana di posizionarsi al meglio sul mercato europeo e rappresenterebbe una scelta più al passo coi tempi rispetto alle motorizzazioni a gasolio disponibili ora in Italia.Durante le prove al Nürburgring, però, non si sono visti cavi d’alimentazione o altri dettagli rivelatori: con tutta probabilità il muletto che vi mostriamo non era ibrido e ciò lascia pensare che le versioni a motore tradizionale sopravvivranno al facelift.

PREZZI Buio completo sui prezzi, per i quali possiamo solo fare supposizioni. La gamma attuale propone un due litri diesel da 185 cavalli e un 2,2 litri, sempre a gasolio, da 200 CV. I prezzi vanno da 47.000 a 51.000 euro. Nell'ipotesi che queste motorizzazioni vengano riproposte – con opportuni aggiornamenti – c'è da ipotizzare un lieve aumento del listino. Che potrebbe diventare più significativo nel momento in cui dovesse arrivare una Kia Sorento Plug-in Hybrid.

LA PAROLA ALLE IMMAGINI Da quello che si vede, anche messa alla frusta, la nuova Kia Sorento 2020 mantiene un assetto in curva piuttosto piatto, per un comportamento quasi sportivo. E assorbe con compostezza gli avvallamenti della tormentata pista tedesca. Non ci credete? Guardate il video!