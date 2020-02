TEASING PER GINEVRA Nell’attesa di capire se il Salone di Ginevra si farà oppure no, anche alla luce delle novità che riguardano coronavirus e Italia, Alfa Romeo continua a lavorare ai suoi piani per la manifestazione svizzera, pubblicando un video teaser di pochi secondi, nel quale si limita ad annunciare un “ritorno memorabile”.

COSA BOLLE IN PENTOLA? Il video non mostra nulla a parte il nuovo logo della casa di Arese, che si illumina accompagnato da un motore che romba rabbioso. La scelta delle parole che chiudono i filmato, però, ci fa pensare che non si tratti di qualche noioso restyling o di un allestimento, ma che il palcoscenico di Ginevra potrebbe essere l’occasione di vedere un nuovo modello, che riprende uno dei nomi storici di Alfa Romeo.

GTA? ALFETTA? ARNA? L’ultima roadmap dei prodotti pubblicata a fine ottobre dello scorso anno escludeva il ritorno di 8C o di GTV, concentrandosi invece su Tonale e un nuovo crossover di segmento B. Che si tratti di quello? O di una tanto attesa Giulia GTA (Gran Turismo Alleggerita)? E se così fosse, qual è la sorpresa che ci aspetta a giugno per il 110° compleanno di Alfa Romeo? Insomma, se volevano creare un piccolo mistero, ci sono riusciti: la risposta arriverà solo il prossimo 3 marzo, all’apertura del Salone di Ginevra!