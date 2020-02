PRIMO ASSAGGIO In attesa della presentazione ufficiale, prevista la mattina del 19 febbraio sulla pitlane del Circuit de Catalunya di Barcellona, l'Alfa Romeo ha fatto scendere in pista la nuova C39 per uno shakedown, diffondendo poi online le prime immagini della sua nuova monoposto. Al volante Kimi Raikkonen, che anche in questa stagione farà coppia con Antonio Giovinazzi, impegnato sul tracciato di Fiorano.

Dressed to impress. 👔 👀 pic.twitter.com/PX1OvPkGuH — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 14, 2020

COLORI PROVVISORI Come lo scorso anno, l'Alfa Romeo si presenta con una livrea provvisoria in cui domina il nero. Sull'alettone posteriore è ben evidente il title sponsor PKN Orlen, arrivato in accompagnamento all'ingaggio del terzo pilota Robert Kubica. Sul muso e sul cofano, forse in omaggio a San Valentino, un grosso cuore con al centro il logo Alfa Romeo.

NUOVO SPONSOR L'occasione è stata utile anche per presentare la nuova partnership con Huski Chocolate. Già sponsor della McLaren e presente da tempo nel motorsport americano, il marchio svedese compare sull'alettone anteriore, all'interno delle paratie, e lateralmente sotto all'abitacolo del pilota. Lo shakedown di oggi è, così come avvenuto per la Red Bull mercoledì e come avverrà per la Mercedes oggi pomeriggio, un filming day nel quale i team possono percorrere al massimo 100 km.