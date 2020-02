NUOVO BOLIDE Svelate sui canali ufficiali della Mercedes le prime immagini della F1 W11 EQ, la undicesima monoposto prodotta a Brackley dalla casa tedesca per il Mondiale di Formula 1. Come già svelato alcuni giorni fa la novità visiva principale è quella delle tracce di rosso presenti sul telaio dovute al nuovo sponsor INEOS. La monoposto appare ancor più rastremata nel fondo ed estrema nelle linee, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che non vedono l'ora di provarla in pista. La presentazione, con Toto Wolff a dirigere le danze, andrà in scena alle 10.30 di questa mattina e potrete seguirla con noi nel video qui sotto. Subito dopo i piloti la potranno provare, con Bottas che sarà il primo a calarsi nell'abitacolo per il suo shakedown verso le 12, seguito da Lewis Hamilton. Nella gallery le immagini della nuova monoposto tedesca.