VIDEO-PODCAST La seconda stagione di RadioBox è già cominciata la scorsa settimana con lo speciale in diretta dedicato alla presentazione della nuova Ferrari SF1000. Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri tornano a parlarci di motorsport con il solito tono scanzonato nel classico appuntamento del martedì alle 19.00: e tornano stasera, martedì 18 febbraio, per la puntata 10 interamente dedicata alle presentazioni di tutte le monoposto del mondiale F1 2020.

ARGOMENTI Tanta Formula 1 dunque, in attesa dei test di Barcellona, al via da domani sul Circuit de Catalunya di Montmeló. Dopo aver visto tutte (o quasi) le nuove macchine risponderemo alla vera domanda cardine della settimana: “Qual è la reginetta di bellezza del 2020?”. Ampio spazio anche ai temi caldi del precampionato, con il ritorno delle “50 Burning Questions”, senza dimenticare un angolo dedicato alla Formula E e al Wrc, con l’analisi dell’ePrix di Città del Messico del Rally di Svezia. Appuntamento dunque alle 19.00 per la puntata numero 10 del video-podcast RadioBox, disponibile poi anche in streaming audio su Spotify.