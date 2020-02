SECONDA STAGIONE La Formula 1 scalda i motori in vista dei primi test della stagione sul circuito di Barcellona, al via il prossimo 19 febbraio. Il livello di guardia è già però ai massimi livelli perché questa settimana le prime monoposto del 2020 saranno presentate a pubblico e stampa: partenza con il botto visto che la prima a togliere i veli sarà proprio la Ferrari, presentata domani a partire dalle 18.30 al teatro Valli di Reggio Emilia. Quale migliore occasione per partire con la seconda stagione di RadioBox?

PUNTATA SPECIALE Luca Manacorda, Alberto Saiu, Salvo Sardina, Simone Valtieri e i loro ospiti tornano in diretta per raccontarvi la Formula 1 e le altre categorie del motorsport con il solito tono scanzonato. Nella prima puntata della nuova stagione, i nostri eroi andranno in onda live proprio in concomitanza con la presentazione della nuova Rossa, commentando minuto per minuto le immagini del disvelamento della Ferrari 2020. Una puntata speciale, la nona della storia del video-podcast di MotorBox, che come al solito andrà in onda sul nostro sito e sul canale YouTube.

DIRETTA E PODCAST Appuntamento dunque alle 18.20 di martedì 11 febbraio per lo speciale live sulla presentazione della nuova Rossa. Nelle prossime settimane RadioBox tornerà con tante novità nel format, con molti protagonisti del mondo dei motori e con uno studio totalmente rinnovato, nella solita collocazione del martedì sera alle 19.00. Come sempre, sarà possibile intervenire in diretta con domande e curiosità per gli ospiti in trasmissione. Tutte le puntate resteranno disponibili on demand su YouTube e sul canale Spotify di RadioBox.

Il link per la trasmissione in diretta sarà disponibile in questo articolo.