LANCIO IN MONDOVISIONE Galvanizzata dal quarto posto ottenuto a sorpresa nel 2019, la McLaren ha presentato questo pomeriggio al pubblico la nuova MCL35, la vettura chiamata a dare continuità ai buoni risultati ottenuti lo scorso anno. L'evento si è tenuto al McLaren Technology Center davanti a un ristretto pubblico ed è stato trasmesso in mondovisione tramite i social media.

NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE Carlos Sainz e Lando Norris, la confermata coppia di piloti titolari, hanno svelato la nuova MCL35 che debutterà in pista la settimana prossima, nella prima parte dei test invernali in programma a Barcellona. Confermati i colori che furono scelti dal fondatore Bruce McLaren, con l'arancio papaya a farla da padrone, il blu sulle ali e il nero a completare la livrea. La monoposto è la prima disegnata da James Key, il progettista strappato alla Toro Rosso due anni fa che, a causa della regola del gardening leaving, non aveva potuto lavorare direttamente allo sviluppo della precedente MCL34, figlia invece di Pat Fry. La monoposto è motorizzata ancora Renault, mentre dal 2021 a Woking torneranno i motori Mercedes, con i quali furono scritte pagine importanti della F1 sul finire dello scorso millennio.