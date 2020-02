TEAM AL COMPLETO Come da programma, poco prima dell'avvio ufficiale dei test invernali 2020 l'Alfa Romeo ha presentato ufficialmente la sua nuova monoposto, denominata C39. A togliere il velo davanti a fotografi e giornalisti sono stati Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, accompagnati poi nelle foto ufficiali dal pilota di riserva Robert Kubica e dal pilota di sviluppo Tatiana Calderon.

SUBITO IN PISTA La C39, già vista in pista durante lo shakedown di San Valentino sulla pista di Fiorano, a Barcellona è già colorata con la livrea che vedremo durante la stagione. Cromaticamente molto simile alla C38 dello scorso anno, la novità principale è rappresentata dalla presenza del nome del nuovo title sponsor PKN Orlen, arrivato grazie all'ingaggio di Kubica. La monoposto è già scesa in pista sul Circuit de Catalunya per i primi giri della sessione di test invernali.