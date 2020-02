SVELAMENTO IN CORSIA BOX Così come l'Alfa Romeo, anche la Haas ha mostrato per la prima volta la sua nuova monoposto questa mattina sulla pitlane del Circuit de Catalunya, pochi minuti prima dell'inizio ufficiale dei test invernali 2020. Sono stati i piloti titolari Romain Grosjean e Kevin Magnussen a compiere il rito dello svelamento della vettura, chiamata VF20, davanti a fotografi, giornalisti e curiosi.

LA CONOSCEVAMO GIA' Pathos relativo per questa presentazione, dato che la stessa scuderia americana aveva già mostrato in precedenza sia la nuova livrea, con un ritorno al passato che chiude definitivamente la disastrosa parentesi con lo sponsor Rich Energy, sia la nuova vettura, impegnata lunedì nello shakedown sulla pista di Barcellona. Le immagini erano state diffuse dalla stessa Haas. La VF20 è subito scesa in pista nel corso dei test invernali iniziati quest'oggi.