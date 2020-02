UN PICCOLO ASSAGGIO La Red Bull ha pubblicato questa mattina la prima foto della nuova RB16, la monoposto con cui prenderà parte alla stagione 2020 di F1. Una sola immagine per ora, in attesa di scoprire qualcosa di più con lo shakedown in programma oggi pomeriggio a Silverstone, durante il quale la vettura percorrerà i primi chilometri della sua vita. A guidarla sarà Max Verstappen, prima guida del team austriaco accanto al confermato Alex Albon.

GRANDI ASPETTATIVE La vettura sarà la seconda motorizzata Honda, dopo il positivo battesimo della partnership con il motorista giapponese avvenuto lo scorso anno. La monoposto mantiene la livrea classica della Red Bull Racing e anche a livello di filosofia tecnica poco dovrebbe cambiare, con passo corto e assetto rake accentuato tipici delle vetture disegnate da Adrian Newey. Dopo le tre vittorie del 2019, la Red Bull quest'anno vuole essere una contendente per il titolo mondiale, dopo aver recitato il ruolo del terzo incomodo alle spalle di Mercedes e Ferrari nelle ultime stagioni.