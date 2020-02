SIAMO TUTTO ORECCHI In attesa delle presentazioni ufficiali delle nuove monoposto, le scuderie di F1 continuano ad attirare l'attenzione degli appassionati attraverso la pubblicazione di piccole anticipazioni. In particolare, in questa settimana si susseguono i video in cui sentiamo, senza vedere, la prima accensione della nuova vettura. Oggi è il turno dell'Alfa Romeo Orlen, che attraverso i suoi canali sociali ci fa sentire per la prima volta la nuova C39.

1 team. 2 cars. Hundreds of people that make it possible.



The C39 is coming... 🔥 pic.twitter.com/fcyNwZpZRY — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 7, 2020

LE ALTRE ANTEPRIME La scuderia svizzera presenterà la sua nuova vettura la mattina del 19 febbrario, sulla pit-lane del circuito di Barcellona, pochi minuti prima del via dei test invernali. La C39 sarà affidata ai confermati Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, con Robert Kubica nel ruolo di pilota di riserva. Tra gli altri team di cui abbiamo già sentito l'accesione della nuova monoposto, la Ferrari, la Mercedes e la Williams.